СМИ РФ узнали, кто будет поставлять газ Приднестровью после окончания помощи от ЕС

Венгерский трейдер MET Group может стать основным поставщиком газа в Приднестровье после 10 февраля, когда закончатся средства гранта ЕС в 20 миллионов евро, выделенных на предотвращение гуманитарной катастрофы в молдавском регионе.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант", информирует "Европейская правда".

По данным российского издания, 8 февраля венгерский трейдер начнет тестовые поставки газа в Приднестровье.

Как указано, между MET и "Молдовагазом" может быть заключен твердый контракт после удачных тестовых испытаний.

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Ожидается, что поставки по такой схеме могут осуществляться до середины весны.

Издание отмечает, что после 10 февраля должен начаться следующий этап помощи Приднестровью, но уже за счет РФ.

В свою очередь ЕС заявил о готовности выделить еще 60 миллионов евро на помощь Приднестровью, однако эта поддержка зависит от шагов, предпринимаемых в сфере фундаментальных свобод и прав человека в Приднестровском регионе.

Пока "власти" непризнанного Приднестровья публично не высказывались о дальнейших действиях.

6 февраля премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье рискует снова остаться без электроэнергии, газа и отопления, если откажется от второго транша ЕС.

По его словам, Тирасполь может попробовать самостоятельно закупать газ, однако Кишинев будет "отслеживать трансакции", чтобы они соответствовали молдавскому и международному законодательству.

Президент Молдовы Майя Санду в свою очередь подчеркнула, что для получения гранта в размере 60 миллионов евро от ЕС Приднестровье должно начать поэтапное повышение тарифов на энергоносители.

Санду отметила, что в Кишиневе пока не знают, будет ли Тирасполь выполнять условия ЕС.

Напомним, Европейский Союз помог завершить глубокий энергетический кризис в Приднестровье, который начался из-за отказа РФ поставлять газ альтернативным маршрутом после остановки Украиной транзита российского топлива.

1 февраля, после начала подачи газа в Приднестровье, купленного Кишиневом на деньги ЕС, в регионе прекратили веерные отключения электричества и начали подачу тепла в дома потребителей.

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