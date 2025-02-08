СМИ РФ узнали, кто будет поставлять газ Приднестровью после окончания помощи от ЕС
Венгерский трейдер MET Group может стать основным поставщиком газа в Приднестровье после 10 февраля, когда закончатся средства гранта ЕС в 20 миллионов евро, выделенных на предотвращение гуманитарной катастрофы в молдавском регионе.
Об этом пишет российское издание "Коммерсант", информирует "Европейская правда".
По данным российского издания, 8 февраля венгерский трейдер начнет тестовые поставки газа в Приднестровье.
Как указано, между MET и "Молдовагазом" может быть заключен твердый контракт после удачных тестовых испытаний.
Ожидается, что поставки по такой схеме могут осуществляться до середины весны.
Издание отмечает, что после 10 февраля должен начаться следующий этап помощи Приднестровью, но уже за счет РФ.
В свою очередь ЕС заявил о готовности выделить еще 60 миллионов евро на помощь Приднестровью, однако эта поддержка зависит от шагов, предпринимаемых в сфере фундаментальных свобод и прав человека в Приднестровском регионе.
Пока "власти" непризнанного Приднестровья публично не высказывались о дальнейших действиях.
6 февраля премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье рискует снова остаться без электроэнергии, газа и отопления, если откажется от второго транша ЕС.
По его словам, Тирасполь может попробовать самостоятельно закупать газ, однако Кишинев будет "отслеживать трансакции", чтобы они соответствовали молдавскому и международному законодательству.
Президент Молдовы Майя Санду в свою очередь подчеркнула, что для получения гранта в размере 60 миллионов евро от ЕС Приднестровье должно начать поэтапное повышение тарифов на энергоносители.
Санду отметила, что в Кишиневе пока не знают, будет ли Тирасполь выполнять условия ЕС.
Напомним, Европейский Союз помог завершить глубокий энергетический кризис в Приднестровье, который начался из-за отказа РФ поставлять газ альтернативным маршрутом после остановки Украиной транзита российского топлива.
1 февраля, после начала подачи газа в Приднестровье, купленного Кишиневом на деньги ЕС, в регионе прекратили веерные отключения электричества и начали подачу тепла в дома потребителей.
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