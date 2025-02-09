Маск каже, що не планує купувати TikTok, якому потрібно знайти покупця у США

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не зацікавлений у придбанні платформи TikTok, про що заговорили на тлі загрози заборони платформи у США як загрози нацбезпеці, якщо вона так і залишиться у руках китайського власника.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Днями група WELT оприлюднила відео зі свого економічного саміту, що проходив в останні дні січня і в якому брав участь у тому числі Ілон Маск.

У ньому мільярдер заявив, що не претендує на придбання платформи, яка має у США близько 170 млн користувачів, і не думав про те, що робив би з нею.

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"Я не висловлював бажання купити TikTok, і так само у мене немає жодних планів з приводу того, що я робив би, якби був власником", – сказав Ілон Маск.

Нагадаємо, в середині січня доступ до TikTok у США мали закрити з міркувань нацбезпеки і процес вже розпочинався, проте Дональд Трам з поверненням до Білого дому відтермінував заборону ще на 75 днів. За рішенням, ухваленим за адміністрації Байдена, платформі необхідно знайти зареєстрованого у США покупця, щоб уникнути заборони.

У ЗМІ потрапляла інформація, що таким покупцем міг би стати Ілон Маск та що у Китаї розглядали це як допустиму поступку.

У керівництві платформи, втім, теж називали ці чутки безпідставними.

Тим часом президент Дональд Трамп каже, що "веде дискусії" з різними сторонами стосовно купівлі платформи американським власником і що рішення очікують вже скоро. Він казав, що відкритий у тому числі до купівлі TikTok Ілоном Маском.