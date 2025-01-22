Трамп не проти, щоб Маск купив TikTok

Президент США Дональд Трамп висловив свою відкритість до ідеї придбання мільярдером і його соратником Ілоном Маском платформи TikTok.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав під час виступу в Білому домі у вівторок, його цитує CNN.

На запитання, чи підтримає він придбання додатку технологічним магнатом Ілоном Маском, Трамп відповів: "Так, підтримаю".

Трамп також наголосив на важливості отримання дозволу уряду США для платформи соціальних мереж, стверджуючи, що без нього TikTok по суті "нічого не вартий".

Реклама:

Трамп заявив, що зустрічався з "великими власниками" додатку і детально розповів про потенційну угоду, в якій вартість TikTok може злетіти до "трильйона доларів", якщо США нададуть необхідні дозволи.

За словами Трампа, така домовленість зробить TikTok більш цінним, оскільки уряд США стане його стратегічним партнером, що забезпечить довгострокову прибутковість і успіх.

Через кілька годин після своєї інавгурації в понеділок Трамп видав указ, який відтерміновує на 75 днів застосування закону, що вимагає заборонити TikTok в США, якщо тільки він не продасть свою продукцію покупцеві з Америки або одному з її союзників.

В останні дні Трамп неодноразово припускав, що він може бути відкритий до американського покупця, який придбає половину компанії і буде керувати нею як спільним підприємством 50 на 50 з нинішнім китайським власником ByteDance.

Нагадаємо, ще до кінця доби 18 січня застосунок TikTok почав ставати недоступним у США/

Китай закликав Сполучені Штати прислухатися до "раціональних голосів" щодо TikTok.