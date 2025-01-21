Трамп підписав указ про відтермінування заборони TikTok у США

Американський президент Дональд Трамп підписав указ про відтермінування на 75 днів заборони популярного застосунку TikTok, який був закритий 19 січня.

Про це із посиланням на Білий дім та CNN пише "Європейська правда".

В указі Трамп запропонував уряду США стати половиною власника американського бізнесу TikTok в обмін на збереження застосунку.

Указ Трампа, підписаний через кілька годин після його інавгурації в понеділок, 20 січня, повторює його попередні обіцянки і наказує генеральному прокурору не застосовувати закон, щоб дати його команді час "визначити відповідний курс дій щодо TikTok".

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У заяві йдеться, що 75-денна відстрочка допоможе адміністрації Трампа спробувати "визначити відповідний курс на майбутнє в упорядкований спосіб, який захистить національну безпеку, уникаючи раптового закриття комунікаційної платформи, якою користуються мільйони американців".

Як передає CNN, у понеділок, 20 січня, Трамп заявив журналістам, що змінив свою думку щодо TikTok, тому що "почав ним користуватися".

"І пам'ятайте, що TikTok в основному стосується дітей, маленьких дітей. Якщо Китай збирається отримувати з нього інформацію про маленьких дітей, чесно кажучи, я думаю, що у нас є більші проблеми, ніж це", – заявив він.

Окрім цього, він також сказав журналістам, що підписана ним угода з TikTok дає йому право або "продати його, або закрити".

"Я маю право або продати його, або закрити, і ми приймемо це рішення", – додав новий американський президент.

Водночас мовник зазначив, що остаточна доля TikTok в Америці залишається під питанням, адже незрозуміло, чи захоче китайський власник TikTok, компанія ByteDance, продавати його покупцеві, навіть якщо це буде угода, укладена за посередництва Трампа.

Нагадаємо, ще до кінця доби 18 січня застосунок TikTok почав ставати недоступним у США через ухвалений майже рік тому закон, що вимагає від TikTok відмежуватися від китайського власника під загрозою заборони.

Трамп пообіцяв відтермінувати блокування платформи TikTok, та заявив, що вже у понеділок, 20 січня, після своєї інавгурації, видасть указ про розширення періоду, після якого має набути чинності закон, що став причиною блокування TikTok.

Китай, своєю чергою, закликав Сполучені Штати прислухатися до "раціональних голосів" щодо TikTok.