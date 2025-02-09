Трамп відкликав дозволи на доступ до таємної інформації для Блінкена і Саллівана

Президент США Дональд Трамп відкликав дозволи на доступ до таємної інформації для колишнього держсекретаря Ентоні Блінкена і радника з нацбезпеки Джейка Саллівана.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У суботу від посадовців Білого дому стало відомо, що що Трамп відкликав дозволи на доступ до таємної інформації для Ентоні Блінкена і Джейка Саллівана.

За день перед цим Трамп заявив, що вчинить так щодо свого попередника Джо Байдена, позбавивши його доступу до щоденних доповідей розвідки. Байден у 2021 році також відкликав дозвіл для Дональда Трампа.

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Традиційно експрезиденти США зберігають доступ до брифінгів, зокрема й для того, щоб могли поінформовано надавати поради своїм наступникам.

Крім того, Трамп відкликав дозвіл на доступ до спецінформації для ексзаступниці генпрокурора Лізи Монако, яка була залучена до координації реакції Мін’юсту на події під Капітолієм 6 січня 2021 року, а також прокурорів з Нью-Йорка і Мангеттена, які вели справи проти Трампа.

Новий глава Пентагону Піт Гегсет також відкликав спецдозволи для колишнього начальника Генштабу Марка Міллі, який критикував його.