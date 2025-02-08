Трамп "звільнив" Байдена від доступу до секретної інформації США

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "звільняє" колишнього голову Білого Дому Джо Байдена від доступу до матеріалів розвідки, які надаються колишнім президентам США, що стосуються їхньої каденції.

Про це він написав у TruthSocial, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що "немає жодної необхідності в тому, щоб Джо Байден продовжував отримувати доступ до секретної інформації".

"Тому ми негайно анулюємо допуск до державної таємниці Джо Байдена і припиняємо його щоденні брифінги з питань розвідки", – заявив американський президент.

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Скриншот: TruthSocial

Республіканець зазначив, що Байден створив цей прецедент у 2021 році, коли доручив Розвідувальному співтовариству припинити доступ 45-го президента Сполучених Штатів – Дональда Трампа – до деталей національної безпеки, що "є ввічливістю, яка надається колишнім президентам".

"Доповідь Hur Report показала, що Байден страждає на "погану пам'ять" і навіть у "розквіті сил" йому не можна було довіряти секретну інформацію. Я завжди буду захищати нашу національну безпеку – Джо, тебе звільнено", – заявив Трамп.

У лютому 2021 року Байден заявив, що його Трампу не слід надавати доступ до брифінгів розвідки через його "нестабільну поведінку".

У червні 2023-го велике журі висунуло кримінальні звинувачення проти Трампа у справі про секретні документи, а Мін’юст того ж дня опублікував 49-сторінковий обвинувальний акт.

У липні 2024 року окружна суддя США Айлін Кеннон закрила справу проти Трампа щодо незаконного зберігання секретних документів. А наприкінці січня у США остаточно закрили цю справу.

6 лютого CNN із посиланням на ознайомлених співрозмовників написав, що Трамп перебуває в процесі повернення матеріалів, вилучених у нього під час обшуку ФБР у його маєтку Мар-а-Лаго.