Трамп отозвал разрешения на доступ к секретной информации для Блинкена и Салливана

Президент США Дональд Трамп отозвал разрешения на доступ к секретной информации для бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В субботу от должностных лиц Белого дома стало известно, что Трамп отозвал разрешения на доступ к секретной информации для Энтони Блинкена и Джейка Салливана.

За день до этого Трамп заявил, что поступит так в отношении своего предшественника Джо Байдена, лишив его доступа к ежедневным докладам разведки. Байден в 2021 году также отозвал разрешение для Дональда Трампа.

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Традиционно экс-президенты США сохраняют доступ к брифингам, в том числе и для того, чтобы могли информированно давать советы своим преемникам.

Кроме того, Трамп отозвал разрешение на доступ к специнформации для экс-заместителя генпрокурора Лизы Монако, которая участвовала в координации реакции Минюста на события под Капитолием 6 января 2021 года, а также прокуроров из Нью-Йорка и Манхэттена, которые вели дела против Трампа.

Новый глава Пентагона Пит Гегсет также отозвал спецразрешения для бывшего начальника Генштаба Марка Милли, который критиковал его.