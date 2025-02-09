У Лондоні сотні людей протестували проти створення "мега-посольства" Китаю

У суботу в Лондоні сотні людей вийшли на протест проти розгортання посольства Китаю на новому місці, що зробило би китайське посольство у Британії найбільшим у Європі.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Демонстрація чисельністю понад 1000 осіб зібралася біля будівлі Королівського монетного двору неподалік Тауеру, куди хоче переїхати посольство Китаю.

Andy Hall/The Observer

Китай викупив місце і має намір перетворити територію загальною площею близько 2 гектарів на своє найбільше посольство у Європі. У попередні роки ідею загальмували, але після приходу до влади Лейбористської партії Пекін знову звернувся з таким проханням і, за початковими сигналами, може отримати згоду. Втім, фінальне рішення ще не ухвалене.

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Протестувальники, серед яких і багато втікачів з Гонконгу, висловлюють побоювання, що розширене посольство може використовуватися для стеження за китайськими громадянами і свавільних затримань дисидентів, а більша нова будівля дозволить влаштувати там "СІЗО" для них.

Учасники протесту нагадали про ситуацію зі свободою вираження поглядів у Китаї та репресії влади проти мусульманських меншин, зокрема уйгурів.

"Ми є "маяком свободи" у цьому світі. Було б ганебно, щоб цю чудову будівлю, об’єкт нашого спадку і гордості, передали у руки диктатури", – коментує один з британських протестувальників.

До протестувальників вийшли і кілька відомих політиків, зокрема депутати-консерватори Іан Данкан Сміт, Том Тугендхат і лейборист Блер МакДугалл.

Тугендхат, ексміністр з питань безпеки, назвав можливе рішення про таке переміщення посольства "великою помилкою".

"Це було би дуже явним сигналом, що наш уряд не на правильному боці, і не на тому боці, що потрібен для захисту британського народу і нашого економічного майбутнього", – заявив він, додавши, що якщо колись такі кроки назустріч можна було пояснити оптимізмом, то у 2025 році йдеться вже "не про оптимізм, а умисне нерозуміння".

Нагадаємо, у попередні роки набула розголосу інформація про використання Китаєм неофіційних "поліцейських відділків" на території країн Європи для тиску на нелояльних до влади китайців за кордоном.

Нещодавно влада Італії розпорядилася негайно обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek через побоювання щодо збору даних користувачів.

Нідерландське агентство з контролю за дотриманням конфіденційності заявило, що почне розслідування практики збору даних DeepSeek.