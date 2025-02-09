Посол у Польщі підтвердив початок ексгумацій жертв Волинської трагедії навесні

Посол України у Польщі Василь Боднар підтвердив початок робіт з ексгумації жертв Волинської трагедії навесні.

Про це посол сказав в ефірі TVN24, передає "Європейська правда".

"Ми плануємо провести ексгумацію жертв Волинської різанини навесні у першому місці, на яке вже отримано дозвіл, тобто у Пужниках. Зараз ми також працюємо над тим, щоб прийняти рішення щодо всіх інших місць на українській та польській території", – сказав він.

На запитання, чи розпочнуться ексгумації у Пужниках у квітні, Боднар відповів, що "ми ще не знаємо, в якому місяці, але ми готуємося, щоб, якщо дозволить погода, всі дозволи були видані і команда з польської сторони була готова розпочати ці роботи".

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"Згідно з українським законодавством, має бути українська компанія, яка має ліцензію на проведення таких робіт, польська сторона вже має такого партнера (...)

Ця співпраця розвивається з українською установою, вона отримала всі дозволи, і коли бригади виїдуть разом, почнуть копати, тоді громада дізнається, і ми оголосимо про це через міністрів у справах культури", – заявив Боднар.

Раніше стало відомо, що фонд "Свобода і демократія", який знайшов це місце поховання у Пужниках два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень.

Повідомляють, що під час трагічних подій у 1945 році у Пужниках загинули близько 80 осіб.

Нагадаємо, на початку січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про "прорив" у справі ексгумації жертв Волинської трагедії, але він не став розкривати деталі.

Натомість заступник міністра культури України з питань євроінтеграції Андрій Наджос повідомив, що Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків взаємних історичних конфліктів.

Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій, у якій Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт.