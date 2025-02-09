Посол в Польше подтвердил начало эксгумаций жертв Волынской трагедии весной
Посол Украины в Польше Василий Боднар подтвердил начало работ по эксгумации жертв Волынской трагедии весной.
Об этом посол сказал в эфире TVN24, передает "Европейская правда".
"Мы планируем провести эксгумацию жертв Волынской резни весной в первом месте, на которое уже получено разрешение, то есть в Пужниках. Сейчас мы также работаем над тем, чтобы принять решение относительно всех других мест на украинской и польской территории", – сказал он.
На вопрос, начнутся ли эксгумации в Пужниках в апреле, Боднар ответил, что "мы еще не знаем, в каком месяце, но мы готовимся, чтобы, если позволит погода, все разрешения были выданы и команда с польской стороны была готова начать эти работы".
"Согласно украинскому законодательству, должна быть украинская компания, которая имеет лицензию на проведение таких работ, польская сторона уже имеет такого партнера (...)
Это сотрудничество развивается с украинским учреждением, оно получило все разрешения, и когда бригады выедут вместе, начнут копать, тогда община узнает, и мы объявим об этом через министров по делам культуры", – заявил Боднар.
Ранее стало известно, что фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения в Пужниках два года назад, получил разрешение от украинской власти на выкапывание останков из земли и проведение дальнейших исследований.
Сообщается, что во время трагических событий в 1945 году в Пужниках погибли около 80 человек.
Напомним, в начале января премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о "прорыве" в деле эксгумации жертв Волынской трагедии, но он не стал раскрывать детали.
Зато заместитель министра культуры Украины по вопросам евроинтеграции Андрей Наджос сообщил, что Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков взаимных исторических конфликтов.
В конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций, в котором Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными лицами поисково-эксгумационных работ.