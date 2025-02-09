Посол в Польше подтвердил начало эксгумаций жертв Волынской трагедии весной

Посол Украины в Польше Василий Боднар подтвердил начало работ по эксгумации жертв Волынской трагедии весной.

Об этом посол сказал в эфире TVN24, передает "Европейская правда".

"Мы планируем провести эксгумацию жертв Волынской резни весной в первом месте, на которое уже получено разрешение, то есть в Пужниках. Сейчас мы также работаем над тем, чтобы принять решение относительно всех других мест на украинской и польской территории", – сказал он.

На вопрос, начнутся ли эксгумации в Пужниках в апреле, Боднар ответил, что "мы еще не знаем, в каком месяце, но мы готовимся, чтобы, если позволит погода, все разрешения были выданы и команда с польской стороны была готова начать эти работы".

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"Согласно украинскому законодательству, должна быть украинская компания, которая имеет лицензию на проведение таких работ, польская сторона уже имеет такого партнера (...)

Это сотрудничество развивается с украинским учреждением, оно получило все разрешения, и когда бригады выедут вместе, начнут копать, тогда община узнает, и мы объявим об этом через министров по делам культуры", – заявил Боднар.

Ранее стало известно, что фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения в Пужниках два года назад, получил разрешение от украинской власти на выкапывание останков из земли и проведение дальнейших исследований.

Сообщается, что во время трагических событий в 1945 году в Пужниках погибли около 80 человек.

Напомним, в начале января премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о "прорыве" в деле эксгумации жертв Волынской трагедии, но он не стал раскрывать детали.

Зато заместитель министра культуры Украины по вопросам евроинтеграции Андрей Наджос сообщил, что Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков взаимных исторических конфликтов.

В конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций, в котором Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными лицами поисково-эксгумационных работ.