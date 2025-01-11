У Мінкульті розповіли про "важливий крок" для ексгумацій жертв Волинської трагедії

Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків взаємних історичних конфліктів – і Київ націлений на позитивні рішення в цьому питанні.

Як пише "Європейська правда", про це заявив агентству PAP заступник міністра культури України з питань євроінтеграції Андрій Наджос.

Наджос, який з українського боку очолює польсько-українську робочу групу з історичних питань, запевнив у суботу агентство у своїх позитивних намірах вирішити суперечки, пов’язані з темою ексгумацій.

"Ми зробили дуже важливий перший крок: ми обмінялися запитами від польської сторони на проведення робіт на українській території, а польська сторона отримала від нас запити на проведення наших робіт на польській території. Зараз ми аналізуємо ці запити і збираємо документи, щоб за згодою обох сторін приймати позитивні рішення і публічно коментувати результати такої роботи", – підкреслив Наджос.

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Інший український посадовець, який побажав залишитися анонімним, повідомив агентству, що Україна дала дозвіл на пошук останків на місці, де у 2023 році були виявлені польські поховання.

"В Україні, згідно з українським законодавством, надано дозвіл на ексгумацію останків, знайдених під час пошукових робіт у 2023 році" – сказав співрозмовник агентству.

Посадовець не назвав місце, де були знайдені останки поляків. Однак у 2023 році тодішній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав Пужники на території Тернопільської області, де польські та українські фахівці знайшли поховання, куди в 1945 році були складені тіла вбитих селян.

За словами співрозмовника агентства, "питання відновлення імен українців (членів Української повстанської армії) на надгробку на горі Монастир (на польській території) залишається відкритим".

У заяві урядовця зазначено, що дозволи на пошук та ексгумацію в Україні видаватимуться окремо на кожне місце поховання.

"Є українське законодавство, згідно з яким дозволи видаються і будуть видаватися на проведення робіт на конкретних об'єктах після розгляду належним чином оформлених, необхідних документів компаніями, які мають право на проведення відповідних робіт", – повідомив він.

10 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про те, що було ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії в Україні, але він не став наводити деталі.

Коментуючи заяву Туска, глава МЗС України Андрій Сибіга висловив сподівання на "подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності".

Голова Інститут нацпам’яті Польщі та кандидат у президенти Кароль Навроцький сказав, що йому не відомо, про які рішення повідомив Дональд Туск.