Один із лідерів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хруппала заявив, що мир в Україні повинен бути досягнутий навіть без участі президента Володимира Зеленського.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Хруппала коментував заяву Дональда Трампа після зустрічі з президентом України у Білому домі про те, що Володимир Зеленський нібито не готовий до миру.

"Президент Трамп скасовує переговори з президентом України Зеленським, бо той не готовий до миру. Мир все ж таки має бути досягнутий – навіть без жебрака президента Зеленського. Це не питання сировини, а питання здорового глузду. Оскільки ЄС і Німеччина, на жаль, не можуть виступати в ролі посередників, США і Росія повинні дійти згоди", – написав Хруппала, підкресливши, що його партія – проросійська "АдН" – роками "виступає за мир".

В Росії відреагували хвилею зловтішань на зрив переговорів Володимира Зеленського у Білому домі.

Натомість члени Демократичної партії стали на захист Володимира Зеленського після того, як Дональд Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс публічно вилаяли українського лідера на зустрічі в Овальному кабінеті.

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