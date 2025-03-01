Демократи масово атакували Трампа і Венса за публічне приниження Зеленського

Члени Конгресу США від Демократичної партії стали на захист Володимира Зеленського після того, як Дональд Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс публічно вилаяли українського лідера на зустрічі в Овальному кабінеті.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Guardian.

Сенатори-демократи виступили на захист Зеленського, засудивши "ганебне" і "принизливе" поводження Трампа і віцепрезидента США Джей Ді Венса з українським лідером.

"Кожного разу, коли я зустрічався з президентом Зеленським, він дякував американському народу за нашу рішучу підтримку. Ми повинні подякувати йому за те, що він очолив націю, яка бореться на передовій за демократію, а не за публічну лайку, яку він отримав у Білому домі", – заявив Кріс Кунс, сенатор-демократ від штату Делавер.

Адам Шифф, сенатор від Каліфорнії, сказав, що в Овальному кабінеті у п’ятницю зустрічаються герой і боягуз, і коли зустріч закінчиться, "герой повернеться додому в Україну".

Кріс Мерфі, сенатор-демократ від штату Коннектикут, назвав перепалку в Білому домі "сумною сценою" і "повною ганьбою" для Америки. Сенатор від Аризони Рубен Галлего додав: "Це просто сором".

Сенатор Кріс Ван Холлен від штату Мериленд також назвав сцени в Овальному кабінеті "більш ніж ганебними". Сенатор від штату Іллінойс Дік Дурбін додав: "Народ України і президент Зеленський заслуговують на вибачення".

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після зустрічі заявив, що Трамп і Венс "виконують брудну роботу Путіна", додавши, що його партія "ніколи не припинить боротьбу за свободу і демократію".

Сенаторка від штату Міннесота Емі Клобучар звернулася безпосередньо до Джей Ді Венса в соціальній мережі, заявивши, що Зеленський дякував США "знову і знову" як приватно, так і публічно.

"Наша країна дякує йому та українським патріотам, які протистояли диктатору, ховали своїх і зупинили Путіна на шляху до решти Європи. Як вам не соромно", – сказала вона, звертаючись до Венса.

Тіна Сміт, ще один сенатор-демократ від штату Міннесота, закликала своїх колег-республіканців "висловитися" в ім'я "патріотизму". "Колись ми боролися з тиранами. Сьогодні Трамп і Венс ставлять Америку на коліна", – заявила вона.

Водночас багато сенаторів-республіканців поспішили захистити Трампа, описавши суперечку президента із Зеленським як доказ того, що Трамп "ставить Америку на перше місце".

Президент Володимир Зеленський заявив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін, але пояснив, чому активно вступив у перепалку.

Президент США Дональд Трамп заявив після сварки із Зеленським, що український лідер перегнув палицю та хоче продовжувати війну, тоді як глава Росії Владімір Путін нібито готовий до миру.

Сварка в Овальному кабінеті викликала слова підтримки Зеленського з боку ключових європейських союзників.