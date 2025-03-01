Один из лидеров ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хруппала заявил, что мир в Украине должен быть достигнут даже без участия президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Хруппала комментировал заявление Дональда Трампа после встречи с президентом Украины в Белом доме о том, что Владимир Зеленский якобы не готов к миру.

"Президент Трамп отменяет переговоры с президентом Украины Зеленским, потому что тот не готов к миру. Мир все же должен быть достигнут – даже без нищего президента Зеленского. Это не вопрос сырья, а вопрос здравого смысла. Поскольку ЕС и Германия, к сожалению, не могут выступать в роли посредников, США и Россия должны прийти к согласию", – написал Хруппала, подчеркнув, что его партия – пророссийская „АдН" – годами „выступает за мир".

В России отреагировали волной злорадства на срыв переговоров Владимира Зеленского в Белом доме.

Зато члены Демократической партии стали на защиту Владимира Зеленского после того, как Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс публично обругали украинского лидера на встрече в Овальном кабинете.

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