Експрезидент Франції Олланд: Трамп нам більше не союзник

Колишній президент Франції Франсуа Олланд заявив, що уряд Сполучених Штатів на чолі з президентом Дональдом Трампом більше не є союзником Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Le Monde, опублікованому в п'ятницю, пише "Європейська правда".

Олланд зараз засідає у французькому парламенті як член лівоцентристської Соціалістичної партії. Колишній президент Франції каже, що новий термін Трампа знаменує собою "глибокий перелом" у міжнародних відносинах, зокрема з Європою.

Він заявив, що рішення Трампа назвати президента України Володимира Зеленського "диктатором", його плани провести прямі переговори з Путіним і голосування США проти проєкту резолюції ООН, що засуджує вторгнення Росії в Україну – все це сигналізує про потенційне "розлучення" між Європою і Сполученими Штатами.

"(Трамп) більше не союзник, він спілкується з нашими супротивниками", – сказав Олланд, попередник нинішнього президента Емманюеля Макрона.

"Навіть якщо американський народ залишається нашим другом, сама адміністрація Трампа більше не є нашим союзником", – додав Олланд.

Експрезидент Франції дав інтерв’ю ще до перепалки між президентами України і США в п’ятницю.

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