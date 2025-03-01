Экс-президент Франции Олланд: Трамп нам больше не союзник

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что правительство Соединенных Штатов во главе с президентом Дональдом Трампом больше не является союзником Европы.

Об этом он сказал в интервью газете Le Monde, опубликованном в пятницу, пишет "Европейская правда".

Олланд сейчас заседает во французском парламенте как член левоцентристской Социалистической партии. Бывший президент Франции говорит, что новый срок Трампа знаменует собой "глубокий перелом" в международных отношениях, в частности с Европой.

Он заявил, что решение Трампа назвать президента Украины Владимира Зеленского "диктатором", его планы провести прямые переговоры с Путиным и голосование США против проекта резолюции ООН, осуждающей вторжение России в Украину – все это сигнализирует о потенциальном "разводе" между Европой и Соединенными Штатами.

"(Трамп) больше не союзник, он общается с нашими противниками", – сказал Олланд, предшественник нынешнего президента Эмманюэля Макрона.

"Даже если американский народ остается нашим другом, сама администрация Трампа больше не является нашим союзником", – добавил Олланд.

Экс-президент Франции дал интервью еще до перепалки между президентами Украины и США в пятницу.

Читайте также: Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой