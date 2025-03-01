Reuters: Ізраїль лобіює в США збереження російських баз у Сирії

Ізраїль намагається переконати США, щоб Сирія залишалася слабкою і децентралізованою державою – і в тому числі, щоб Росії дозволили там зберегти її військові бази.

Про це, як пише "Європейська правда", агентству Reuters стало відомо від чотирьох анонімних джерел.

Мета ізраїльтян – протистояти зростаючому впливу Туреччини в Сирії. Ізраїльські офіційні особи заявили Вашингтону, що нові ісламістські правителі Сирії, яких підтримує Анкара, становлять загрозу для ізраїльських кордонів, зазначають джерела.

Лобіювання вказує на узгоджену ізраїльську кампанію з метою вплинути на політику США в критичний для Сирії момент, коли ісламісти, які скинули Башара Асада, намагаються стабілізувати розколену державу і змусити Вашингтон скасувати санкції.

За словами трьох американських джерел і ще однієї людини, Ізраїль доніс свою позицію до вищих посадових осіб США під час зустрічей у Вашингтоні в лютому і подальших зустрічей в Ізраїлі.

"Ізраїль найбільше боїться, що Туреччина прийде і захистить цей новий сирійський ісламістський порядок, який потім стане базою для ХАМАС та інших бойовиків", – сказав Арон Лунд, науковий співробітник американського аналітичного центру Century International.

За словами джерел, ізраїльські посадовці намагалися переконати американських, що Росія повинна зберегти свою середземноморську військово-морську базу в сирійській провінції Тартус і свою авіабазу Хмеймім в провінції Латакія.

Коли ізраїльські посадовці представили подальшу присутність Росії в позитивному світлі на зустрічі з американцями, деякі учасники були здивовані, стверджуючи, що Туреччина – член НАТО – була б кращим гарантом безпеки Ізраїлю, розповіли два американських джерела. Ізраїльські офіційні особи були "непохитні" в тому, що це не так, повідомили джерела.

За словами джерел, незрозуміло, наскільки адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість прийняття пропозицій Ізраїлю.

Нове керівництво Сирії веде переговори з Росією про долю військових баз.