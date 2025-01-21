Розвідка Британії: поки в Сирії панує політична невизначеність, майбутнє баз РФ там невідоме

Розвідка Британії відзначає, що після падіння режиму Асада в Сирії невизначеність щодо майбутньої присутності Росії у східному Середземномор'ї залишається високою.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 21 січня, пише "Європейська правда".

Як підкреслюють в МО Британії, після падіння режиму Асада, колишнього сирійського союзника Росії, російська Постійна середземноморська оперативна група не має доступу до своєї військово-морської бази в Тартусі для технічного обслуговування і матеріально-технічного забезпечення. У регіоні немає порівнянної альтернативної бази для російської оперативної групи.

Майбутнє російських баз в Сирії залишається неясним, поки в країні панує політична невизначеність, вважають у британському Міноборони. Проте Росія майже напевно прагне зберегти свою присутність у Середземному морі.

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Здатність матеріально-технічно підтримувати як своїх військових, так і військових найманців в Африці, а також обмеження репутаційних збитків, завданих падінням режиму Асада, майже напевно будуть пріоритетами для російського уряду.

Водночас наміри Росії передислокувати будь-які сили або техніку в потенційні альтернативні місця дислокації в Північній Африці залишаються невизначеними.

У той же час, на думку британських аналітиків, російське керівництво майже напевно вважає війну в Україні своєю першочерговою проблемою.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Росія та Іран були співучасниками злочинів поваленого сирійського президента Башара Асада, а його падіння показало, що вони були "ненадійними партнерами".

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що події в Сирії показують, що країни, які мають стратегічне партнерство з Росією, можуть покладатися на неї лише до тих пір, поки вони корисні Путіну.