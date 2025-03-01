Румунські ультраправі влаштували великий мітинг у центрі Бухареста

Ультраправі політичні сили Румунії влаштували великий мітинг у центрі Бухареста, де присутній у тому числі одіозний Келін Джорджеску; під час демонстрацій сталися поодинокі епізоди сутичок з поліцією.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У суботу 1 березня Альянс за об’єднання румунів (AUR), прихильники ультраправого політика Келіна Джорджеску та Партія молоді влаштували антиурядову акцію протесту в центрі Бухареста. Був присутній і сам Джорджеску із дружиною та лідер AUR Джордже Сіміон.

Прихильники AUR – до яких спеціально прибули симпатики з кількох європейських країн – спершу зібралися на Університетській площі, звідки пішли до площі Перемоги та доєдналися до решти.

Digi24

Між протестувальниками і поліцією сталися сутички, коли деякі спробували прорватися через встановлені правоохоронцями бар’єри.

Digi24

Також повідомляють, що на акцію не пропустили громадянина Польщі, у якого знайшли на поясі ніж з коротким лезом. Його забрали до відділку.

Нагадаємо, 28 лютого парламент країни прогнозовано відхилив ініційований трьома ультраправими партіями вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Румунії Марчелу Чолаку.

Також цього тижня Джорджеску затримували для допиту у прокуратурі, після чого відпустили із забороною виїзду з країни.

Прокуратура Румунії вимагає арешту ще понад 20 осіб, пов’язаних із Джорджеску.