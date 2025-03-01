Румынские ультраправые устроили большой митинг в центре Бухареста

Ультраправые политические силы Румынии устроили большой митинг в центре Бухареста, где присутствует в том числе одиозный Келин Джорджеску, во время демонстрации были эпизоды столкновений с полицией.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В субботу 1 марта "Альянс за объединение румын" (AUR), сторонники ультраправого политика Келина Джорджеску и "Партия молодежи" устроили антиправительственную акцию протеста в центре Бухареста. Присутствовал и сам Джорджеску с женой и лидер AUR Жорж Симион.

Сторонники AUR – к которым специально прибыли идейные союзники из нескольких европейских стран – сначала собрались на Университетской площади, откуда пошли к площади Победы и присоединились к остальным.

Digi24

Между протестующими и полицией произошли столкновения, когда некоторые попытались прорваться через установленные правоохранителями барьеры.

Digi24

Также сообщают, что на акцию не пропустили гражданина Польши, у которого нашли на поясе нож с коротким лезвием. Его забрали в участок.

Напомним, 28 февраля парламент страны прогнозируемо отклонил инициированный тремя ультраправыми партиями вотум недоверия правительству премьер-министра Румынии Марчелу Чолаку.

Также на этой неделе Джорджеску задерживали для допроса в прокуратуре, после чего отпустили с запретом выезда из страны.

Прокуратура Румынии требует ареста еще более 20 человек, связанных с Джорджеску.