Спікер Сейму Польщі підтримав Зеленського після скандалу у Білому домі

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня висловився на захист президента України і дорікнув Дональду Трампу після публічної сварки двох лідерів в Овальному кабінеті.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу він опублікував у своєму Facebook ввечері 1 березня, додавши своє фото із Зеленським.

Головня почав допис із паралелей, що коли хтось кидається на допомогу потопельнику, то не буде обурюватися, що він чи вона не цілують його із вдячності, а якщо приходить на допомогу пограбованому на вулиці – не буде перевіряти, чи лишилось у кишенях щось цінне, що можна взяти собі, бо розраховує на людяне ставлення, якщо сам потрапить у скруту.

Він сказав, що не вважає останні події у відносинах із США "кінцем відносин", але вважає їх кінцем ілюзій.

"Світ, де йшлося про "вашу і нашу свободу", світ Рейгана, Клінтона, Буша, Обами – його більше немає. З теперішньою американською адміністрацією у нас явно різні цінності", – зазначив Головня.

Спікер продовжив, що надалі все одно варто дбати про якнайкращу співпрацю із США, але "недалекоглядно очікувати любові там, де може бути лише бізнес".

"Вони прагнуть цього і вони вголос про це сказали: вони дбатимуть ЛИШЕ про себе. Гаразд, ми це приймаємо. "Хімії" більше немає... У стосунках так стається. Потрібно відпустити це, не мститися, не звинувачувати, а подбати про себе", – пожартував Головня.

"Після того, що сталося вчора, Польща має подвоїти зусилля із розбудови оборонної промисловості, удвічі ефективніше переходити на чисту електроенергію. Розворушити Європу, яка досі спить. Робіть свою справу, для себе, і не відпускайте свої цінності. Підтримуйте Україну. Будьте посередниками. Налагоджуйте зв'язки. Підвищуйте обізнаність", – закликав Шимон Головня.

Він також дорікнув політикам антиукраїнської партії "Конфедерації", які зраділи приниженню Зеленського у Білому домі.

"Треба стояти на своїх цінностях. Порядність – це польський сенс існування сьогодні. А Польща – велика країна гордих людей. І вона вийде з цього всього сильнішою, якщо тільки не зрадить себе", – підсумував Головня.

Нагадаємо, європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

Водночас угорський лідер Віктор Орбан підтримав президента США Дональда Трампа та обіцяє заблокувати заяву саміту ЄС на підтримку України.

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