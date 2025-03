Орбан подякував Трампу за "хоробрий виступ за мир"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав президента США Дональда Трампа після його перепалки з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі в п’ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орбан став чи не єдиним серед лідерів держав ЄС, що відверто підтримав Трампа після його суперечки з Зеленським. У своєму профілі в соцмережі Х (Twitter) Орбан написав, що "сильні люди будують мир, слабкі – ведуть війну".

"Сьогодні президент Дональд Трамп хоробро виступив за мир. Навіть якщо багатьом це було важко сприйняти. Дякую Вам, пане президенте!" – написав Віктор Орбан.

Strong men make peace, weak men make war.



Today President @realDonaldTrump stood bravely for peace. Even if it was difficult for many to digest. Thank you, Mr. President!