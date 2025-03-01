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Орбан подякував Трампу за "хоробрий виступ за мир"

Новини — Субота, 1 березня 2025, 07:10 — Христина Бондарєва

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав президента США Дональда Трампа після його перепалки з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі в п’ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орбан став чи не єдиним серед лідерів держав ЄС, що відверто підтримав Трампа після його суперечки з Зеленським. У своєму профілі в соцмережі Х (Twitter) Орбан написав, що "сильні люди будують мир, слабкі – ведуть війну".

"Сьогодні президент Дональд Трамп хоробро виступив за мир. Навіть якщо багатьом це було важко сприйняти. Дякую Вам, пане президенте!" – написав Віктор Орбан.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю 28 лютого після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Європейські лідери, а також очільники ЄС тим часом публічно підтримали Україну.

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Орбан Угорщина Трамп
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