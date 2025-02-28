Європейські лідери продовжують підтримувати Україну після скандалу в Білому домі

Очільники Литви, Молдови, Швеції та інших держав підтвердили підтримку України після публічної суперечки Володимира Зеленського з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом у Білому домі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що "Швеція підтримує Україну". "Ви боретеся не лише за свою свободу, але й за свободу всієї Європи. Слава Україні!" – додав він.

Молдовська президентка Мая Санду наголосила, що Росія вторглася в Україну і є агресором.

"Україна захищає свою свободу – і нашу. Ми стоїмо з Україною", – додала вона.

Президент Литви Гітанас Науседа коротко прокоментував: "Україно, ти ніколи не будеш сама".

Чеський премʼєр Петр Фіала написав, що Чехія "підтримує Україну і на боці вільного світу".

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Про підтримку Україні та Зеленському вже оголосили низка світових лідерів, включаючи президента Франції Емманюеля Макрона, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та премʼєра Іспанії Педро Санчеса.