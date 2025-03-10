В Канаді обрали заміну Трюдо на тлі торговельної війни зі США

Колишній голова Центрального банку Канади Марк Карні переміг на виборах лідера керівної Ліберальної партії Канади і змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра до проведення виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AP.

59-річний Карні отримав 86% голосів, перемігши колишню міністерку фінансів Христю Фріланд на виборах, в яких взяли участь трохи менше 152 тисяч членів партії.

Карні прийде до влади в неспокійний час для Канади, яка перебуває в розпалі торговельної війни зі Сполученими Штатами за президента Дональда Трампа. Незабаром Канада має провести загальні вибори.

Джастін Трюдо оголосив про свою відставку в січні, але залишається прем'єр-міністром, доки його наступник не складе присягу найближчими днями.

Під час передвиборчої кампанії Карні заявляв, що підтримує запровадження тарифів у відповідь проти Сполучених Штатів і скоординовану стратегію стимулювання інвестицій.

Карні впорався з кризами, коли очолював Центробанк Канади, а в 2013 році став першим негромадянином, який очолив Банк Англії з моменту його заснування в 1694 році. Його призначення отримало схвалення обох партій у Британії після того, як Канада відновилася після фінансової кризи 2008 року швидше, ніж багато інших країн.

Торговельна війна Трампа та його розмови про те, що Канада стане 51-м штатом США, розлютили канадців, які освистують американський гімн на хокейних та баскетбольних матчах. Дехто скасовує поїздки на південь від кордону, а багато хто бойкотує американські товари.

Сплеск канадського націоналізму підвищив шанси Ліберальної партії на парламентських виборах, які відбудуться незабаром, і показники лібералів постійно зростають в опитуваннях громадської думки. Очікується, що голосування буде зосереджене на тому, хто найкраще підготовлений для роботи зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, нещодавно Трамп призупинив дію 25% тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.