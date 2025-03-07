Трамп ненадовго призупинив 25% тарифи, щойно накладені на товари з Канади і Мексики
Президент США Дональд Трамп призупинив дію 25% тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Дональд Трамп призупинив дію драконівських тарифів у розмірі 25%, накладених на низку груп товарів з Канади й Мексики. Щодо Канади, рішення призупиняє тарифи на поташ, який дуже важливий для американських фермерів, але не повністю покриває енергетичні товари, на які Трамп застосував окремий збір у розмірі 10%.
Пауза буде діяти до 2 квітня, дати, з якої Трамп пригрозлив запровадити тарифи проти усіх торговельних партнерів США.
Нагадаємо, з 4 березня Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.
У відповідь канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму 155 млрд доларів, а канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".
5 березня Трамп на місяць звільнив деяких автовиробників від тарифів щодо Канади і Мексики після зустрічей з керівниками найбільших автовиробників у США.