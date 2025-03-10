В Канаде выбрали замену Трюдо на фоне торговой войны с США

Бывший председатель Центрального банка Канады Марк Карни победил на выборах лидера правящей Либеральной партии Канады и сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра до проведения выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.

59-летний Карни получил 86% голосов, победив бывшего министра финансов Христю Фриланд на выборах, в которых приняли участие чуть менее 152 тысяч членов партии.

Карни придет к власти в неспокойное время для Канады, которая находится в разгаре торговой войны с Соединенными Штатами при президенте Дональде Трампе. Вскоре Канада должна провести всеобщие выборы.

Джастин Трюдо объявил о своей отставке в январе, но остается премьер-министром, пока его преемник не примет присягу в ближайшие дни.

Во время предвыборной кампании Карни заявлял, что поддерживает введение ответных тарифов против Соединенных Штатов и скоординированную стратегию стимулирования инвестиций.

Карни справился с кризисами, когда возглавлял Центробанк Канады, а в 2013 году стал первым негражданином, возглавившим Банк Англии с момента его основания в 1694 году. Его назначение получило одобрение обеих партий в Британии после того, как Канада восстановилась после финансового кризиса 2008 года быстрее, чем многие другие страны.

Торговая война Трампа и его разговоры о том, что Канада станет 51-м штатом США, разозлили канадцев, которые освистывают американский гимн на хоккейных и баскетбольных матчах. Некоторые отменяют поездки к югу от границы, а многие бойкотируют американские товары.

Всплеск канадского национализма повысил шансы Либеральной партии на парламентских выборах, которые состоятся вскоре, и показатели либералов постоянно растут в опросах общественного мнения. Ожидается, что голосование будет сосредоточено на том, кто лучше всего подготовлен для работы с Соединенными Штатами.

Напомним, недавно Трамп приостановил действие 25% тарифов, наложенных на большие группы товаров из Канады и Мексики, до 2 апреля.