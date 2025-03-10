У Румунії скандальний Джорджеску піде до суду через недопуск до виборів президента

В Румунії скандальний ультраправий політик Келін Джорджеску, якого не допустили до виборів президента, збирається оскаржити в Конституційному суді відповідне рішення Центрального виборчого бюро.

Про це у коментарі Reuters заявив радник Джорджеску, повідомляє "Європейська правда".

Оскарження рішень центрального виборчого органу Румунії має бути подано протягом 24 годин.

Очікується, що суд винесе рішення щодо кандидатури Джорджеску до середи.

Як відомо, 9 березня Центральне виборче бюро Румунії вирішило відхилити кандидатуру Келіна Джорджеску на президентських виборах.

Після цього в Бухаресті прихильники Джорджеску влаштували протести, які переросли у сутички.