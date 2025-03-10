В Румунії спалахнули протести після відмови зареєструвати Джорджеску як кандидата у президенти

Біля будівлі Центрального виборчого бюро Румунії у Бухаресті спалахнули протести після того, як кандидатуру скандального Келіна Джорджеску відмовились зареєструвати на президентських виборах.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Дізнавшись про рішення Бюро, прихильники проросійського кандидата, які перебували поруч, зламали огорожі та влаштували заворушення, після чого довелось втручатись правоохоронцям.

Digi24

Digi24

Digi24

У центрі Бухареста демонстранти почали кидати каміння, петарди і пляшки в поліцію, підпалювали кущі, сміттєві баки, а також перевернули автівку.

Після того, як кілька правоохоронців отримали поранення, поліція застосувала сльозогінний газ.

Близько 01:30 правоохоронцям вдалось відновити порядок. На вулицях залишались кілька десятків прихильників Джорджеску.

Як відомо, 9 березня Центральне виборче бюро Румунії вирішило відхилити кандидатуру Келіна Джорджеску на президентських виборах.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії безпрецедентно анулював результати першого туру виборів після того, як з'явилися звинувачення в тому, що Росія провела скоординовану онлайн-кампанію для просування кандидатури Джорджеску.

Минулого місяця прокуратура порушила проти Джорджеску кримінальну справу, звинувативши його в "підбурюванні до дій, спрямованих проти конституційного ладу", підтримці фашистських угруповань і неправдивих деклараціях про фінансування виборчої кампанії та розкриття інформації про активи.

6 березня Європейський суд з прав людини відхилив скаргу Джорджеску на скасування першого туру виборів.