ЦВК Румунії відхилив кандидатуру одіозного Джорджеску  на виборах президента

Центральне виборче бюро Румунії вирішило відхилити кандидатуру Джорджеску на президентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

"Кандидатура Келіна Джорджеску була відхилення рішенням Центрального виборчого бюро", – йдеться у повідомленні.

Десять членів комісії проголосували проти затвердження кандидатури Джорджеску, чотири були за.

Після вердикту ЦВК є 24-годинний період, протягом якого можна офіційно подати апеляцію до Конституційного суду, який має ще 48 годин для прийняття рішення. Таким чином, остаточне рішення щодо кандидатури Джорджеску буде прийнято КС не пізніше вечора середи.

Під стінами ЦВК в цей час зібралися прихильники Джорджеску, які агресивно відреагували на рішення комісії.

7 березня Джорджеску, несподіваний переможець скасованого першого туру президентських виборів, офіційно подав заявку на реєстрацію кандидатом на повторних виборах.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії безпрецедентно анулював результати першого туру виборів після того, як з'явилися звинувачення в тому, що Росія провела скоординовану онлайн-кампанію для просування кандидатури Джорджеску.

Минулого місяця прокуратура порушила проти Джорджеску кримінальну справу, звинувативши його в "підбурюванні до дій, спрямованих проти конституційного ладу", підтримці фашистських угруповань і неправдивих деклараціях про фінансування виборчої кампанії та розкриття інформації про активи.

6 березня Європейський суд з прав людини відхилив скаргу Джорджеску на скасування першого туру виборів.