В Румынии скандальный Джорджеску пойдет в суд из-за недопуска к выборам президента
Новости — Понедельник, 10 марта 2025, 11:23 —
В Румынии скандальный ультраправый политик Кэлин Джорджеску, которого не допустили к выборам президента, собирается обжаловать в Конституционном суде соответствующее решение Центрального избирательного бюро.
Об этом в комментарии Reuters заявил советник Джорджеску, сообщает "Европейская правда".
Обжалование решений центрального избирательного органа Румынии должно быть подано в течение 24 часов.
Ожидается, что суд вынесет решение по кандидатуре Джорджеску до среды.
Как известно, 9 марта Центральное избирательное бюро Румынии решило отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах.
После этого в Бухаресте сторонники Джорджеску устроили протесты, которые переросли в столкновения.
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