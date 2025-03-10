В Румынии скандальный Джорджеску пойдет в суд из-за недопуска к выборам президента

В Румынии скандальный ультраправый политик Кэлин Джорджеску, которого не допустили к выборам президента, собирается обжаловать в Конституционном суде соответствующее решение Центрального избирательного бюро.

Об этом в комментарии Reuters заявил советник Джорджеску, сообщает "Европейская правда".

Обжалование решений центрального избирательного органа Румынии должно быть подано в течение 24 часов.

Ожидается, что суд вынесет решение по кандидатуре Джорджеску до среды.

Как известно, 9 марта Центральное избирательное бюро Румынии решило отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах.

После этого в Бухаресте сторонники Джорджеску устроили протесты, которые переросли в столкновения.