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Під час заворушень у Бухаресті постраждали 13 правоохоронців

Новини — Понеділок, 10 березня 2025, 12:24 — Марія Ємець

Під час вечірніх заворушень у столиці Румунії внаслідок відмови реєструвати ультраправого Келіна Джорджеску кандидатом у президенти постраждали 13 правоохоронців, поліція розшукує найбільш активних учасників безладів. 

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

У поліції повідомили, що внаслідок вечірніх заворушень у Бухаресті постраждали 13 правоохоронців, з них четверо залишаються у лікарні.

Щодо 11 епізодів відкрили кримінальні провадження, у тому числі – щодо того, що протестувальники перекинули машину журналістів Digi24.

Поліція закликає бізнес у кварталі, де відбувалися події, та пресу надати їм відеозаписи з камер спостереження та інші, які б допомогли ідентифікувати причетних.

"На цей час у зоні протесту ідентифіковано понад 500 осіб… Особи тих, хто скоїв антисоціальні дії, буде встановлено і їх буде притягнено до відповідальності", – заявили на пресконференції. 

Там зазначили також, що вже є перші вісім виписаних штрафів на суму до 3200 румунських леїв. 

"Прикро і тривожно щодо того, як деякі люди зрозуміли свою свободу вираження поглядів та вирішили спровокувати таке насильство, також руйнуючи частину історичного центру столиці… Право на вираження поглядів – фундаментальне право кожного громадянина, але його потрібно реалізовувати в межах законодавства та з повагою до громадського порядку і безпеки", – наголосили у поліції.

Нагадаємо, 9 березня Центральне виборче бюро Румунії вирішило відхилити кандидатуру одіозного Келіна Джорджеску на президентських виборах.

Після того біля будівлі Центрального виборчого бюро, де мітингували прихильники Джорджеску, почались заворушення. 

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Румунія
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