Під час заворушень у Бухаресті постраждали 13 правоохоронців

Під час вечірніх заворушень у столиці Румунії внаслідок відмови реєструвати ультраправого Келіна Джорджеску кандидатом у президенти постраждали 13 правоохоронців, поліція розшукує найбільш активних учасників безладів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У поліції повідомили, що внаслідок вечірніх заворушень у Бухаресті постраждали 13 правоохоронців, з них четверо залишаються у лікарні.

Щодо 11 епізодів відкрили кримінальні провадження, у тому числі – щодо того, що протестувальники перекинули машину журналістів Digi24.

Поліція закликає бізнес у кварталі, де відбувалися події, та пресу надати їм відеозаписи з камер спостереження та інші, які б допомогли ідентифікувати причетних.

"На цей час у зоні протесту ідентифіковано понад 500 осіб… Особи тих, хто скоїв антисоціальні дії, буде встановлено і їх буде притягнено до відповідальності", – заявили на пресконференції.

Там зазначили також, що вже є перші вісім виписаних штрафів на суму до 3200 румунських леїв.

"Прикро і тривожно щодо того, як деякі люди зрозуміли свою свободу вираження поглядів та вирішили спровокувати таке насильство, також руйнуючи частину історичного центру столиці… Право на вираження поглядів – фундаментальне право кожного громадянина, але його потрібно реалізовувати в межах законодавства та з повагою до громадського порядку і безпеки", – наголосили у поліції.

Нагадаємо, 9 березня Центральне виборче бюро Румунії вирішило відхилити кандидатуру одіозного Келіна Джорджеску на президентських виборах.

Після того біля будівлі Центрального виборчого бюро, де мітингували прихильники Джорджеску, почались заворушення.