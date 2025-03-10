Во время беспорядков в Бухаресте пострадали 13 правоохранителей

Во время вечерних беспорядков в столице Румынии в результате отказа регистрировать ультраправого Кэлина Джорджеску кандидатом в президенты пострадали 13 правоохранителей, полиция разыскивает наиболее активных участников беспорядков.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В полиции сообщили, что в результате вечерних беспорядков в Бухаресте пострадали 13 правоохранителей, из них четверо остаются в больнице.

По 11 эпизодам открыли уголовные производства, в том числе о том, что протестующие перевернули машину журналистов Digi24.

Полиция призывает бизнес в квартале, где происходили события, и прессу предоставить им видеозаписи с камер наблюдения и другие, которые бы помогли идентифицировать причастных.

"В настоящее время в зоне протеста идентифицировано более 500 человек... Личности тех, кто совершил антисоциальные действия, будут установлены и они будут привлечены к ответственности", – заявили на пресс-конференции.

Там отметили также, что уже есть первые восемь выписанных штрафов на сумму до 3200 румынских леев.

"Обидно и тревожно относительно того, как некоторые люди поняли свою свободу выражения взглядов и решили спровоцировать такое насилие, также разрушая часть исторического центра столицы... Право на выражение взглядов – фундаментальное право каждого гражданина, но его нужно реализовывать в рамках законодательства и с уважением к общественному порядку и безопасности", – отметили в полиции.

Напомним, 9 марта Центральное избирательное бюро Румынии решило отклонить кандидатуру одиозного Кэлина Джорджеску на президентских выборах.

После того у здания Центрального избирательного бюро, где митинговали сторонники Джорджеску, начались беспорядки.