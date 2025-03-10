Кремль каже, що США і РФ тільки починають "реставрувати" відносини

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що шлях до налагодження двосторонніх відносин РФ і США має бути досить "довгим і важким", а зараз країни перебувають тільки на початковому етапі.

Як пише "Європейська правда", про це Пєсков сказав у понеділок журналістам, його цитує агентство "Интерфакс".

Пєсков заявив, що РФ і США перебувають "на початковій стадії шляху з реставрації наших двосторонніх відносин".

"Шлях має бути досить довгий, важкий, але принаймні два президенти висловили політичну волю в цьому напрямку", – заявив Пєсков журналістам у понеділок.

Він сказав, що Владімір Путін і Дональд Трамп поки мали тільки одну телефонну розмову, але вона була "досить конструктивною для того, щоб бути в діалозі і вирішувати проблеми".

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що США цього тижня зустрінуться в Саудівській Аравії не тільки з українськими посадовцями, але і з російськими.

У МЗС Росії заперечили цю інформацію.