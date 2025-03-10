Кремль говорит, что США и РФ только начинают "реставрировать" отношения

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что путь к налаживанию двусторонних отношений РФ и США должен быть достаточно "долгим и трудным", а сейчас страны находятся только на начальном этапе.

Как пишет "Европейская правда", об этом Песков сказал в понедельник журналистам, его цитирует агентство "Интерфакс".

Песков заявил, что РФ и США находятся "на начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений".

"Путь предстоит достаточно долгий, трудный, но по крайней мере два президента выразили политическую волю в этом направлении", – заявил Песков журналистам в понедельник.

Он сказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп пока провели только один телефонный разговор, но он был "достаточно конструктивным для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы".

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что США на этой неделе встретятся в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с российскими.

В МИД России опровергли эту информацию.