В Росії кажуть, що не планують зустрічатися з делегацією США цього тижня

У Міністерстві закордонних справ Росії спростували інформацію, що з’явилась у ЗМІ, про плани провести зустріч з делегацією США у Саудівській Аравії цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, яку цитує "Коммерсант".

За її словами, новий раунд переговорів РФ і США в Саудівській Аравії цього тижня не планується.

"Не планується. Мало того, жодної інформації від американської сторони не надходило",– сказала Захарова.

Раніше телеканал CNN повідомив, що США цього тижня зустрінуться в Саудівській Аравії не тільки з українськими посадовцями, але і з російськими.

Американсько-українські переговори в Саудівській Аравії відбудуться у Джидді. Вони пройдуть в той час, коли обидві країни працюють над зміцненням своїх відносин після сварки в Овальному кабінеті 28 лютого.

За даними видання Times, Британія консультує Україну перед переговорами зі США, щоб уникнути нової катастрофічної сварки.

Агентство Reuters повідомляло, що американські посадовці планують використати зустріч в Саудівській Аравії частково для того, щоб з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни.