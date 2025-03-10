CNN: делегація США зустрінеться цього тижня у Саудівській Аравії і з росіянами

США цього тижня зустрінуться в Саудівській Аравії не тільки з українськими посадовцями, але і з російськими – зустрічі пройдуть окремо.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на джерело, ознайомлене з планами, пише "Європейська правда",

"Цього тижня в Саудівській Аравії відбудуться окремі зустрічі високопосадовців адміністрації Трампа з російськими та українськими посадовцями", – передає телеканал, посилаючись на неназваного співрозмовника.

Джерело відмовилося повідомити, хто буде присутній на переговорах. Також не відомо, у якому місті має відбутися зустріч між посадовцями США і РФ.

Американсько-українські переговори в Саудівській Аравії відбудуться у Джидді. Вони пройдуть в той час, коли обидві країни працюють над зміцненням своїх відносин після сварки в Овальному кабінеті 28 лютого.

За даними видання Times, Британія консультує Україну перед переговорами зі США, щоб уникнути нової катастрофічної сварки.

Агентство Reuters повідомляло, що американські посадовці планують використати зустріч в Саудівській Аравії частково для того, щоб з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни.

За даними видання FT, Київ має намір запропонувати на переговорах у Саудівській Аравії часткове припинення вогню з Росією – мова йде про зупинку далекобійних ударів та бойових дій у Чорному морі.