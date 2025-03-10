Прем'єр Литви вважає "слабкою" здатність Франції забезпечити "ядерну парасольку" для Європи

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас вважає, що здатність Франції забезпечити безпеку "ядерної парасольки" Європи є "слабкою".

Заяву литовського прем’єра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті Палуцкас закликав не робити кроків, які можуть підірвати довіру до НАТО.

"Сьогодні Литва перебуває під захистом "ядерної парасольки" НАТО. Сім країн НАТО беруть участь у програмі ядерного стримування. Французька пропозиція цікава, але я хочу сказати, що французький ядерний арсенал і їхня здатність захистити європейську "парасольку" ще дуже слабкі", – зазначив він.

За словами очільника уряду Литви, обговорювати можна все, але сьогодні "Литва перебуває під захистом "ядерної парасольки" НАТО".

"Ми можемо говорити про те, чого ми хочемо, що ми можемо собі дозволити, який буде ефект. Ми можемо зробити це на Державній раді оборони, і тоді в нас буде план, а сьогодні цей план ґрунтується на "парасольці" ядерного стримування НАТО", – підкреслив він.

Як відомо, французький президент Емманюель Макрон у стратегічній промові 5 березня підтвердив готовність Франції запропонувати свою "ядерну парасольку" європейським союзникам.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров побачив у пропозиції Макрона загрозу для Росії.

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