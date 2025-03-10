Премьер Литвы считает "слабой" способность Франции обеспечить "ядерный зонтик" для Европы

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас считает, что способность Франции обеспечить безопасность "ядерного зонтика" Европы является "слабой".

Заявление литовского премьера приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте Палуцкас призвал не делать шагов, которые могут подорвать доверие к НАТО.

"Сегодня Литва находится под защитой "ядерного зонтика" НАТО. Семь стран НАТО участвуют в программе ядерного сдерживания. Французское предложение интересно, но я хочу сказать, что французский ядерный арсенал и их способность защитить европейский "зонтик" еще очень слабые", – отметил он.

По словам главы правительства Литвы, обсуждать можно все, но сегодня "Литва находится под защитой "ядерного зонтика" НАТО".

"Мы можем говорить о том, чего мы хотим, что мы можем себе позволить, какой будет эффект. Мы можем сделать это на Государственном совете обороны, и тогда у нас будет план, а сегодня этот план основывается на "зонтике" ядерного сдерживания НАТО", – подчеркнул он.

Как известно, французский президент Эмманюэль Макрон в стратегической речи 5 марта подтвердил готовность Франции предложить свой "ядерный зонтик" европейским союзникам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в предложении Макрона угрозу для России.

Читайте также текст стратегической речи французского президента: "Капитуляция Украины не является миром. Россия стала угрозой для Франции". Историческая речь Макрона.