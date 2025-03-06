Лавров назвав "ядерну риторику Макрона" загрозою для Росії

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що ядерна риторика президента Франції Емманюеля Макрона становить загрозу Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Интерфакс"

"Звичайно, це погроза на адресу Росії. Якщо він нас вважає загрозою, збирає зустріч начальників генштабів європейських країн і Британії, каже, що необхідно використовувати ядерну зброю, готуватися до використання ядерної зброї проти Росії, це, звісно ж, загроза", – сказав він на пресконференції в Москві.

Лавров при цьому нагадав, що Макрон "періодично заявляє, що він зателефонує Путіну, обов'язково поговорить із ним": "такі можливості є, ніхто не забороняє, навпаки, президент постійно підкреслює свою відкритість до контактів з усіма своїми колегами".

У свою чергу прессекретар глави Кремля Дмитрій Пєсков назвав ядерну риторику Емманюеля Макрона дуже конфронтаційною і заявив, що від заяв французького лідера складається відчуття, що Париж прагне продовження війни.

"Якщо прочитати виступ Макрона, то таке відчуття, що Франція, дійсно, шукає продовження війни", – зауважив Пєсков.

"Ба більше, Франція вже готова використовувати свої ядерні озброєння у справі безпеки тощо. Це вже така ядерна риторика, це претензія на ядерне лідерство в Європі. Тобто це дуже і дуже конфронтаційно", – підкреслив він.

Президент Франції Емманюель Макрон напередодні підтвердив, що готовий говорити про можливість захисту "ядерною парасолькою" Франції інших європейських союзників.

Макрон також оголосив, що наступного тижня у Парижі планують зібрання начальників штабів армій тих європейських країн, які потенційно готові брати участь у європейському контингенті в Україні в рамках гарантій безпеки.

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