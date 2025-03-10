Забастовка в аэропортах Германии привела к отмене большинства рейсов

В результате забастовки, начавшейся 10 марта в тринадцати немецких аэропортах, во многих из них отменено большинство рейсов.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

В аэропорту Франкфурта в понедельник подтвердили, что из-за масштабной забастовки отменено 1054 из запланированных на этот день 1116 рейсов прибытия и отправления.

В Берлине сказали, что отменены практически все рейсы, в том числе прибывающие, в Гамбурге – что срываются все отправления.

Перед забастовкой в ассоциации немецких аэропортов прогнозировали, что из-за нее будет отменено более 3500 рейсов, что затронет планы 560 тысяч пассажиров.

Забастовки в понедельник начались после того, как второй раунд переговоров о зарплате провалился.

Профсоюз Verdi требует заключения коллективного соглашения о заработной плате для почти 2,5 миллиона работников.

В прошлом месяце Verdi устроила несколько забастовок в некоторых аэропортах Германии, в том числе двухдневную забастовку в Мюнхене.