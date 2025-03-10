У Польщі побачили позитив для України після суперечки між Сікорським, Рубіо і Маском

У Польщі вважають, що суперечка, що виникла між польським главою МЗС Радославом Сікорським, держсекретарем США Марко Рубіо та Ілоном Маском щодо терміналів Starlink, має позитивні ефекти для України.

Про це у коментарі "Укрінформу" розповів речник МЗС Польщі Павел Вронський, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті він, зокрема згадав слова Рубіо про те, що намірів відключати Starlink для України немає.

"Тому вже не буде таких форм тиску і впливу на Україну, що, мовляв, "зараз вам відключимо", або "якби вам відключити, то було б те, чи інше", що можна було сприйняти як більш чи менш приховані погрози, і саме так це сприйняв міністр Сікорський", – сказав речник польського МЗС.

Вронський серед позитивних моментів також вказав, що Рубіо у своєму дописі визнав, що метою Росії від самого початку була окупація всієї України, і це не була якась випадкова війна.

Тому Сікорський погодився з держсекретарем США, що Росія напала на Україну, і у випадку окупації України це буде спільна поразка, також і США.

Третім позитивним моментом він назвав те, що на прикладі Starlink американське суспільство дізналося, що не лише США у фінансовому аспекті допомагають Україні, а компанія SpaceX "не є благодійною організацією".

"Ця компанія заробляє на війні в Україні, оскільки роботу цих терміналів оплачує польський уряд за кошти польських платників податків", – констатував Вронський.

Суперечка почалася з допису Ілона Маска, який написав у неділю в X, що його система Starlink є основою української армії, і якщо він її відключить, українська лінія фронту обвалиться.

На його допис відреагував Радослав Сікорський, відзначивши, що Starlink для України оплачується урядом Польщі, і подібні погрози змушують задуматись про надійність постачальника послуг.

Його повідомлення не залишилося поза увагою держсекретаря США Марко Рубіо. Глава американської дипломатії звинуватив Сікорського у тому, що він "вигадує", оскільки "ніхто не погрожував відрізати Україну від Starlink".

Глава SpaceX Маск також відреагував на пост Сікорського: "Тихо, маленька людино. Ти платиш невелику частину вартості. І немає ніякої заміни Starlink".