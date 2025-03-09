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Рубіо запевнив, що "ніхто не погрожував" відключити Україну від Starlink

Новини — Неділя, 9 березня 2025, 17:35 — Іванна Костіна

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив польського колегу Радослава Сікорського у тому, що "ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink".

Відповідний допис він розмістив в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Держсекретар США назвав вигадками натяки Сікорського на ненадійність SpaceX мільярдера Ілона Маска як постачальника послуг.

Рубіо скористався нагодою заявити, що без супутникового зв’язку Starlink "Україна вже давно б програла війну, а росіяни були на кордоні з Польщею".

"Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. І скажіть спасибі, тому що без Starlink Україна давно б програла цю війну, і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею", – написав він.

Сікорський раніше заявив, що Польща буде змушена шукати іншого постачальника, якщо компанія SpaceX покаже себе ненадійним провайдером супутникового зв’язку Starlink.

Перед цим Маск заявив, що українська лінія фронту обвалиться, якщо він відключить Starlink.

У Польщі вже попереджали, що можливе відключення доступу до мережі Starlink для України з боку мільярдера Ілона Маска спровокує "велику міжнародну кризу".

Тим часом стало відомо, що Європейська комісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку на тлі повідомлень про можливе перекриття доступу до мережі Starlink.

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