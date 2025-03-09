Глава МЗС Польщі відреагував на погрози Маска відключити Starlink для ЗСУ

Польща буде змушена шукати іншого постачальника, якщо компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска покаже себе ненадійним провайдером супутникового зв’язку Starlink.

Про це в X (Twitter) написав глава МЗС Польщі Родослав Сікорський, передає "Європейська правда".

Таким чином Сікорський відреагував на погрози Маска відключити Starlink для українських військових.

Раніше Маск заявив, що українська лінія фронту обвалиться, якщо він відключить Starlink. "Мене нудить від багаторічної бійні в глухому куті, в якій Україна неминуче програє. Кожен, кому це дійсно не байдуже, хто дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб м'ясорубка зупинилася", – заявив він.

Сікорський у відповідь нагадав Маску, Starlink для України оплачується урядом Польщі, і подібні погрози змушують задуматись про надійність постачальника послуг.

"Польське Міністерство цифровізації платить за Starlink для України близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо відкинути етику погроз жертві агресії, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників", – заявив глава МЗС Польщі.

У Польщі вже попереджали, що можливе відключення доступу до мережі Starlink для України з боку мільярдера Ілона Маска спровокує "велику міжнародну кризу".

Тим часом стало відомо, що Європейська комісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку на тлі повідомлень про можливе перекриття доступу до мережі Starlink.

Раніше агентство Reuters повідомило про те, що представники адміністрації Дональда Трампа погрожували Україні негайним відключенням від Starlink, якщо Київ не погодиться на угоду про розподіл прибутку від використання українських природних ресурсів.

Американський мільярдер Ілон Маск назвав неправдивим ці повідомлення.