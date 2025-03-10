В Польше увидели позитив для Украины после спора между Сикорским, Рубио и Маском о Starlink

В Польше считают, что спор, возникший между главой МИД Польши Радославом Сикорским, госсекретарем США Марко Рубио и Илоном Маском относительно терминалов Starlink, имеет положительные эффекты для Украины.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал представитель МИД Польши Павел Вронский, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте он, в частности вспомнил слова Рубио о том, что намерений отключать Starlink для Украины нет.

"Поэтому уже не будет таких форм давления и воздействия на Украину, что, мол, "сейчас вам отключим", или "если бы вам отключить, то было бы то, или другое", что можно было воспринять как более или менее скрытые угрозы, и именно так это воспринял министр Сикорский", – сказал представитель польского МИД.

Вронский среди положительных моментов также указал, что Рубио в своей заметке признал, что целью России изначально была оккупация всей Украины, и это не была какая-то случайная война.

Поэтому Сикорский согласился с госсекретарем США, что Россия напала на Украину, и в случае оккупации Украины это будет общее поражение, также и США.

Третьим положительным моментом он назвал то, что на примере Starlink американское общество узнало, что не только США в финансовом аспекте помогают Украине, а компания SpaceX "не является благотворительной организацией".

"Эта компания зарабатывает на войне в Украине, поскольку работу этих терминалов оплачивает польское правительство за счет польских налогоплательщиков", – констатировал Вронский.

Спор начался с поста Илона Маска, который написал в воскресенье в X, что его система Starlink является основой украинской армии, и если он ее отключит, украинская линия фронта обвалится.

На его сообщение отреагировал Радослав Сикорский, отметив, что Starlink для Украины оплачивается правительством Польши, и подобные угрозы заставляют задуматься о надежности поставщика услуг.

Его сообщение не осталось без внимания госсекретаря США Марко Рубио. Глава американской дипломатии обвинил Сикорского в том, что он "выдумывает", поскольку "никто не угрожал отрезать Украину от Starlink".

Глава SpaceX Маск также отреагировал на пост Сикорского: "Тихо, маленький человек. Ты платишь небольшую часть стоимости. И нет никакой замены Starlink".