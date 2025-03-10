Німецькі ХДС-ХСС і соціал-демократи Шольца анонсували детальні перемовини про уряд

Дві німецькі партії – Християнсько-демократичний союз та Соціал-демократична партія Німеччини – у четвер розпочнуть основний етап перемовин про формування уряду.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", про це 10 березня заявив генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн.

Ліннеманн повідомив, що 13 березня ХДС-ХСС та СДПН розпочнуть основний етап перемовин про коаліцію. Перемовини щодо деталей співпраці будуть йти у 16 робочих групах.

Перед цим правління ХДС одностайно проголосувало за початок перемовин з соціал-демократами.

Речник уряду Олафа Шольца Штеффен Гебештрайт заявив, що Шольц позитивно оцінює результати попередніх перемовин з ХДС-ХСС.

Нагадаємо, вихідними ХДС-ХСС і СДПН погодили рамковий документ для подальших коаліційних перемовин.

У ньому є низка елементів з передвиборчого плану лідера ХДС Фрідріха Мерца у питанні міграції та анонсована раніше цього тижня домовленість ХДС-ХСС та СДПН про великий пакет фінансування на оборону та інфраструктуру і виняток з "боргового гальма" для оборонних витрат.