Німецькі ХДС та СДПН погодили "рамку" для подальших перемовин про уряд

Німецькі партії "Християнсько-демократичний союз" та Соціально-демократична партія Німеччини погодили рамковий документ для подальших коаліційних перемовин.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У суботу 8 березня, менш як за два тижні після дострокових федеральних виборів, ХДС-ХСС та СДПН заявили про погоджений документ, що закладає основу для подальших перемовин про формування уряду.

В 11-сторінковому документі узагальнено зафіксували наміри щодо ключових сфер політики, подекуди вже з конкретними цілями й заходами.

Так, зокрема, у ньому є низка елементів з передвиборчого плану лідера ХДС Фрідріха Мерца у питанні міграції та анонсована раніше цього тижня домовленість ХДС-ХСС та СДПН про великий пакет фінансування на оборону та інфраструктуру і виняток з "боргового гальма" для оборонних витрат.

Питання обороноздатності декларують як одне з ключових для потенційного уряду. У цій частині документа є фрази про те, що "захист нашої свободи є необхідним завданням" та про те, що Німеччина продовжить підтримку України.

Кошти зі спецфонду для Бундесверу, затверджені попереднім урядом, планують швидко витратити, та в перші пів року роботи уряду внести проєкт про "прискорення планування й закупівель" для Бундесверу, з переліком озброєння, яке потрібно закуповувати пріоритетно.

У блоці соціальних питань є ідея про те, щоби люди пенсійного віку, які продовжують працювати, могли щомісячно заробляти до 2000 євро без оподаткування.

Документ стане підґрунтям для більш детальних перемовин за всіма сферами політики, які ймовірно почнуться з наступного тижня.

Німецькі ультраправі вже намагаються заблокувати спецсесії Бундестагу щодо масштабного плану оборонних витрат.