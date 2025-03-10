Немецкие ХДС-ХСС и социал-демократы Шольца анонсировали детальные переговоры о правительстве

В Германии Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия в четверг начнут основной этап переговоров о формировании правительства.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", об этом 10 марта заявил генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн.

Линнеманн сообщил, что 13 марта ХДС-ХСС и СДПГ начнут основной этап переговоров о коалиции. Переговоры о деталях сотрудничества будут идти в 16 рабочих группах.

Перед этим правление ХДС единогласно проголосовало за начало переговоров с социал-демократами.

Представитель правительства Олафа Шольца Штеффен Гебештрайт заявил, что Шольц положительно оценивает результаты предыдущих переговоров с ХДС-ХСС.

Напомним, в выходные ХДС-ХСС и СДПГ согласовали рамочный документ для дальнейших коалиционных переговоров.

В нем есть ряд элементов из предвыборного плана лидера ХДС Фридриха Мерца в вопросе миграции и анонсированная ранее на этой неделе договоренность ХДС-ХСС и СДПГ о большом пакете финансирования на оборону и инфраструктуру и исключении из "долгового тормоза" для оборонных расходов.