У Румунії регулятор наказав видалити дописи лідера ультраправих із закликами до насильства

Румунський регулятор з питань аудіовізуального контенту розпорядився видалити усі дописи лідера ультраправого Альянсу за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміона, де він закликає до насильницьких дій.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Національна рада з аудіовізуальних питань Румунії одностайно ухвалила рішення про те, що усі дописи лідера AUR Джордже Сіміона із закликами до насильницьких дій мають бути видалені.

У Румунії повноваження цього органу поширюються не лише на теле- і радіомовлення, а й цифрове середовище загалом.

Приводом для рішення стало відео від Сіміона на Facebook, де він заявив, що "з тих, хто скоїв переворот, треба зняти шкіру на площі, тому що вони насміхаються над демократією".

Це сталося після того, як Центральне виборче бюро відмовилося реєструвати кандидатом у президенти одіозного Келіна Джорджеску.

На пресконференції у понеділок Сіміон спробував пом’якшити свої слова і сказав, що говорив "образно".

Нагадаємо, 9 березня Центральне виборче бюро Румунії вирішило відхилити кандидатуру одіозного Келіна Джорджеску на президентських виборах.

Після того біля будівлі Центрального виборчого бюро, де мітингували прихильники Джорджеску, почались заворушення. Під час безладів постраждали 13 правоохоронців, у поліції обіцяють встановити особи найактивніших учасників заворушень.