В Румынии регулятор приказал удалить сообщения лидера ультраправых с призывами к насилию

Румынский регулятор по вопросам аудиовизуального контента распорядился удалить все сообщения лидера ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) Джордже Симиона, где он призывает к насильственным действиям.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Национальный совет по аудиовизуальным вопросам Румынии единогласно принял решение о том, что все сообщения лидера AUR Джордже Симиона с призывами к насильственным действиям должны быть удалены.

В Румынии полномочия этого органа распространяются не только на теле- и радиовещание, но и на цифровую среду в целом.

Поводом для решения стало видео от Симиона на Facebook, где он заявил, что "с тех, кто совершил переворот, надо содрать кожу на площади, потому что они насмехаются над демократией". Это произошло после того, как Центральное избирательное бюро отказалось регистрировать кандидатом в президенты одиозного Кэлина Джорджеску.

На пресс-конференции в понедельник Симион попытался смягчить свои слова и сказал, что говорил "образно".

Напомним, 9 марта Центральное избирательное бюро Румынии решило отклонить кандидатуру одиозного Кэлина Джорджеску на президентских выборах.

После того у здания Центрального избирательного бюро, где митинговали сторонники Джорджеску, начались беспорядки. Во время беспорядков пострадали 13 правоохранителей, в полиции обещают установить личности активных участников беспорядков.