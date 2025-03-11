Фіцо хоче, щоб Брюссель висловився щодо ситуації з проросійським Джорджеску в Румунії

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо закликав Єврокомісію зайняти чітку позицію щодо ситуації з проросійським кандидатом Келіном Джорджеску на виборах президента Румунії, заявивши, що мовчання ЄК може поставити під загрозу довіру до ЄС.

Про це словацький прем’єр написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо відреагував у понеділок на відмову в перереєстрації кандидатом у президенти ультраправого Келіна Джорджеску, який шокуюче виграв перший тур президентських виборів, що були скасовані через підозру російського втручання.

"ЄК повинна зайняти позицію щодо президентських виборів у Румунії. І взяти на себе відповідальність за це. Якщо Джорджеску зазнає утисків лише тому, що він має іншу думку, йому має бути наданий європейський захист", – написав Фіцо.

Якщо ж Єврокомісія, за словами Фіцо, переконана, що румунська влада "чинить правильно", то вона має стати на захист Бухареста.

"Єдине, чого ЄК не може зробити, – це промовчати. В іншому випадку створюється небезпечний прецедент, коли в умовах вільної демократичної конкуренції можна буде усунути успішного кандидата лише тому, що він не відповідає іншим поглядам", – написав Фіцо.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії безпрецедентно анулював результати першого туру виборів після того, як з'явилися звинувачення в тому, що Росія провела скоординовану онлайн-кампанію для просування кандидатури Джорджеску.

Минулого місяця прокуратура порушила проти Джорджеску кримінальну справу, звинувативши його в "підбурюванні до дій, спрямованих проти конституційного ладу", підтримці фашистських угруповань і неправдивих деклараціях про фінансування виборчої кампанії та розкриття інформації про активи.

9 березня Центральне виборче бюро Румунії вирішило відхилити кандидатуру Джорджеску на президентських виборах після того, як він спробував знову стати кандидатом на виборах.